Уряд Канади призначив нового посла в Україні: хто ним став

Прапори Канади та України. Фото: google.com

Парламент Канади призначив нового посла в Україні. Ним буде дипломатка Наталка Цмоць.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Канади.

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"Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголошує про призначення Наталки Цмоць послом Канади в Україні. Вона замінить Ларису Ґаладзу", — зазначається у повідомленні.

Наталка Цмоць. Фото: скриншот з відео

МЗС Канади зауважило, що таке призначення показує важливість цих відносин для їхньої країни.

Що відомо про нового посла

"Вона є експертом з питань України й має багатий досвід й розуміння багатосторонньої канадської підтримки, в тому числі впровадження програм із розвитку демократії до незаконної анексії Росією Криму, започаткування операції UNIFIER та моніторингу Канадою виборів в Україні після президентської кампанії 2015 року", — розповіли про неї у пресслужбі.

Також у відомстві наголосили, що вона буде "очима та вухами Канади в Києві" та буде давати гарантії щодо підтримки України й надалі.

Підтримка Канади

"Незаконне та невиправдане вторгнення Росії в Україну мало серйозні політичні, економічні, безпекові та екологічні наслідки по всьому світу, і Канада продовжує працювати зі своїми партнерами, щоб пом’якшити їх. Я хотіла би висловити найщирішу подяку Ларисі Ґаладзи, яка зробила величезну роботу для побудови та розвитку чудових відносин з Україною протягом останніх 4 років, і я хотіла би привітати Наталку Цмоц, яка продовжуватиме цю важливу роботу найближчі роки", — зазначила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна оголосить нові санкції проти Росії. Обмеження будуть проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з РФ.