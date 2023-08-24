Правительство Канады назначило нового посла в Украине: кто им стал

Флаги Канады и Украины. Фото: google.com

Парламент Канады назначил нового посла в Украине. Им будет дипломат Наталья Цмоц.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Канады.

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"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявляет о назначении Натальи Цмоц послом Канады в Украине. Она заменит Ларису Галадзу", — отмечается в сообщении.

Наталья Цмоц. Фото: скриншот с видео

МИД Канады отметил, что такое назначение показывает важность этих отношений для их страны.

Что известно о новом после

"Она является экспертом по Украине и имеет богатый опыт и понимание многосторонней канадской поддержки, в том числе внедрение программ по развитию демократии к незаконной аннексии Россией Крыма, начало операции UNIFIER и мониторинга Канадой выборов в Украине после президентской кампании 2015 года", — рассказали о ней в пресс-службе.

Также в ведомстве подчеркнули, что она будет "глазами и ушами Канады в Киеве" и будет давать гарантии поддержки Украины и дальше.

Поддержка Канады

"Незаконное и неоправданное вторжение России в Украину имело серьезные политические, экономические, безопасные и экологические последствия по всему миру, и Канада продолжает работать со своими партнерами, чтобы смягчить их. Я хотела бы выразить искреннюю благодарность Ларисе Галадзы, которая сделала огромную работу для построения и развития замечательных отношений с Украиной в течении последних 4 лет, и я хотела бы поздравить Наталью Цмоц, которая будет продолжать эту важную работу в ближайшие годы", — отметила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.