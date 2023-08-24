Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Правительство Канады назначило нового посла в Украине: кто им стал arrow

Правительство Канады назначило нового посла в Украине: кто им стал

24 августа 2023 22:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Правительство Канады назначило нового посла в Украине: кто им стал
Флаги Канады и Украины. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Парламент Канады назначил нового посла в Украине. Им будет дипломат Наталья Цмоц.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Канады.

Читайте также:

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявляет о назначении Натальи Цмоц послом Канады в Украине. Она заменит Ларису Галадзу", — отмечается в сообщении.

Наталья Цмоц. Фото: скриншот с видео

МИД Канады отметил, что такое назначение показывает важность этих отношений для их страны.

Что известно о новом после

"Она является экспертом по Украине и имеет богатый опыт и понимание многосторонней канадской поддержки, в том числе внедрение программ по развитию демократии к незаконной аннексии Россией Крыма, начало операции UNIFIER и мониторинга Канадой выборов в Украине после президентской кампании 2015 года", — рассказали о ней в пресс-службе.

Также в ведомстве подчеркнули, что она будет "глазами и ушами Канады в Киеве" и будет давать гарантии поддержки Украины и дальше.

Поддержка Канады

"Незаконное и неоправданное вторжение России в Украину имело серьезные политические, экономические, безопасные и экологические последствия по всему миру, и Канада продолжает работать со своими партнерами, чтобы смягчить их. Я хотела бы выразить искреннюю благодарность Ларисе Галадзы, которая сделала огромную работу для построения и развития замечательных отношений с Украиной в течении последних 4 лет, и я хотела бы поздравить Наталью Цмоц, которая будет продолжать эту важную работу в ближайшие годы", — отметила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз