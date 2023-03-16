Правительство Франции может принять пенсионную реформу от Макрона в обход парламента

Макрон хочет воспользоваться специальной конституционной процедурой

Правительство Франции может принять скандальную пенсионную реформу. Для этого планируется применить специальную конституционную процедуру, позволяющую принять это решение вопреки парламенту.

Об этом пишет издание BBC.

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Как известно, пенсионная реформа, инициированная президентом Франции Еммануелем Макроном, вызвала массовую акцию протеста. Верхняя палата парламента Франции утвердила ее, а вот в нижней Национальной ассамблее поддержка непопулярного шага была минимальной.

Однако после обсуждений в Елисейском дворце при участии чиновников Макрон принял решение применить часть 3 статьи 49 Конституции Франции, которая разрешает в отдельных случаях премьер-министру объявлять о принятии закона без голосования в Национальной ассамблее.

Так, согласно плану правительства, с 1 сентября 2023 года по 2030 год пенсионный возраст должен быть постепенно повышен с 62 до 64 лет с "шагом" 3 месяца в год.

Напомним, ранее мы писали, что Францию охватили массовые протесты из-за пенсионной реформы от Еммануеля Макрона.