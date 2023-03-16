Правительство Франции может принять пенсионную реформу от Макрона в обход парламента
Правительство Франции может принять скандальную пенсионную реформу. Для этого планируется применить специальную конституционную процедуру, позволяющую принять это решение вопреки парламенту.
Об этом пишет издание BBC.
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Как известно, пенсионная реформа, инициированная президентом Франции Еммануелем Макроном, вызвала массовую акцию протеста. Верхняя палата парламента Франции утвердила ее, а вот в нижней Национальной ассамблее поддержка непопулярного шага была минимальной.
Однако после обсуждений в Елисейском дворце при участии чиновников Макрон принял решение применить часть 3 статьи 49 Конституции Франции, которая разрешает в отдельных случаях премьер-министру объявлять о принятии закона без голосования в Национальной ассамблее.
Так, согласно плану правительства, с 1 сентября 2023 года по 2030 год пенсионный возраст должен быть постепенно повышен с 62 до 64 лет с "шагом" 3 месяца в год.
Напомним, ранее мы писали, что Францию охватили массовые протесты из-за пенсионной реформы от Еммануеля Макрона.