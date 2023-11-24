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Правительство Финляндии может пересмотреть бюджет для выделения помощи Украине

24 ноября 2023 11:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Правительство Финляндии может пересмотреть бюджет для выделения помощи Украине
Премьер-министр Финляндии Петтери Орппо и члены его кабинета. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Правительство Финляндии подало в парламент проект дополнения в бюджет на 2024 год. Он включает также предложение относительно поддержки Украины.

Об этом сообщили на правительственном портале страны.

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В рамках проекта предлагается увеличить на 95,7 млн евро верхний предел закупок материальных средств для вооруженных сил страны на период 2024-2028 годов для покрытия расходов для 19-го пакета военной помощи Украине. Соответственно расходы бюджета на 2024 год возрастут на 20,7 млн. евро.

Также предусмотрено финансирование участия финских компаний в восстановлении Украины.

В этой связи предлагается увеличить капитал Финфонда на 25 млн евро для инвестиций и кредитования в Украине, в то же время предоставить гарантии компенсации убытков для покрытия 80% стоимости инвестиций максимум до 20 млн евро.

Также предлагается дать согласие парламенту на компенсацию правительственным структурам по экспортным гарантиям, предоставленным для продвижения экспорта и инвестиций в Украину, на сумму до 50 млн евро.

Ранее мы сообщали, что правительство Финляндии приняло решение закрыть семь пунктов пропуска на границе с Россией. Будет работать только один пункт — наиболее труднодоступный для россиян. Такое решение было принято в результате роста миграционного давления и причастности к нему российских пограничников.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил о поддержке Финляндии, которая решила ограничить пересечение границы с Россией из-за миграционного давления.

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