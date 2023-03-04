Шмигаль розповів, із чого складатиметься механізм виплати репарацій

Уряд активно працює над механізмом конфіскації активів рф, — Шмигаль
Україна вже працює над механізмом щодо конфіскації активів рф. Він передбачає чотири важливі елементи.
Про це на конференції United for Justice заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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За словами Дениса Шмигаля, уряд України та міжнародні партнери вже активно працюють над створенням механізму конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення країни.
"Спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій буде базуватися на міжнародному договорі. Україна розробляє його разом із державами-партнерами. У міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи", — сказав прем'єр-міністр.
Ці чотири елементи включають:
- Міжнародний реєстр збитків
- Компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків
- Компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування
- Механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Гаазі створять Міжнародний реєстр збитків, яких завдала росія за час війни в Україні.