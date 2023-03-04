Шмыгаль рассказал, из чего будет состоять механизм выплаты репараций

Правительство активно работает над механизмом конфискации активов рф, — Шмыгаль
Украина уже работает над механизмом конфискации активов россии. Он предусматривает четыре важных элемента.
Об этом на конференции United for Justice заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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По словам Дениса Шмыгаля, правительство Украины и международные партнеры уже активно работают над созданием механизма конфискации российских активов, которые можно направить на восстановление страны.
"Специальный компенсационный механизм выплаты репараций будет базироваться на международном договоре. Украина разрабатывает его вместе с государствами-партнерами. У международного компенсационного механизма будет четыре элемента", — сказал премьер-министр.
Эти четыре элемента включают:
- Международный реестр убытков
- Компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявления о возмещении ущерба
- Компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения
- Механизм выполнения принятых Компенсационной комиссией решений
Напомним, недавно мы писали, что в Гааге создадут Международный реестр ущерба, который нанесла россия за время войны в Украине.