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У Гаазі створять Міжнародний реєстр збитків, яких завдала Україні російська агресія

17 лютого 2023 20:13
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Гаазі створять Міжнародний реєстр збитків, які завдала Україні російська агресія
Нідерланди дали згоду на створення у Гаазі Реєстру збитків, завданих Україні агресією рф
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 17 лютого, уряд Нідерландів офіційно надав принципову згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації — Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією
Реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі. 

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України

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Значення Реєстру для України

Як пояснив міністр юстиції України Денис Малюська, реєстр має стати першим компонентом всеохоплюючого механізму репарацій, який покликаний забезпечити виплату державою-агресоркою Україні повних репарацій за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права.

"Ми вітаємо принципове рішення уряду Нідерландів про розташування Реєстру збитків на своїй території. Руйнування та шкода, завдані росією нашим громадянам, бізнесу та державі, величезні. Країна-агресорка зобовʼязана за міжнародним правом їх компенсувати. Для цього збитки мають бути ретельно задокументовані, оцінені та підготовлені до подальшого розгляду.

Місто Гаага безсумнівно є столицею міжнародного правосуддя, і цілком доречно, що Реєстр збитків як перший компонент репараційного механізму, запропонованого Україною, буде розташований саме там. Ми дякуємо Нідерландам за принципову позицію та лідерство на треку відповідальності росії за агресію проти України і закликаємо всіх наших партнерів долучатись до роботи зі створення компенсаційного механізму", — зазначив Малюська. 

Заступник міністра юстиції Ірина Мудра наголосила, що створення Реєстру — принциповий крок для майбутнього компенсаційного механізму. 

"Тепер важливо, щоб усі процеси були запущені й майбутній фонд наповнювався ресурсами — конфіскованими активами країни-агресорки. Ми віримо, що партнери будуть активними у питанні Компенсаційного механізму, адже його необхідність вже підтримали ООН, ПАРЄ та інші міжнародні організації", — пояснила вона. 

Голова офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що створення Реєстру збитків є важливим у притягнення росії до відповідальності за агресію проти України. 

"Уряд Нідерландів схвалив дуже важливе рішення про розташування в Гаазі міжнародної організації – Міжнародного Реєстру збитків.  Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин. Вдячні за це важливе рішення — працюємо", — написав Єрмак. 

Розробка механізму створення Реєстру

Створення Реєстру збитків було рекомендовано в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Він має бути першим компонентом всеохоплюючого репараційного механізму, який має включати створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви про компенсацію росією збитків від громадян, компаній та держави. Також має бути створено компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплати рішень комісії, в тому числі за рахунок конфіскованих російських активів.

Розробкою механізму займається робоча група, створена Президентом України, на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Переговорну групу щодо створення механізму очолюють заступник міністра юстиції України Ірина Мудра та радник Офісу президента України Маркіян Ключковський. 

Нагадаємо, 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Відповідно до резолюції, росія та Білорусь спільно відповідатимуть за злочини проти України. 

19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії росії проти України.

Нещодавно міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі. На цьому трибуналі мають бути засуджені керівник російської федерації.

Фото: REUTERS

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