Умєров підбив підсумки сьогоднішнього "Рамштайну"
Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн". Ця зустріч для нового міністра оборони — перша.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Формування української армії майбутнього
"Домовились започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей)", — йдеться у повідомленні політика.
Головна мета зустрічі, за словами Умєрова — підготовка Сил оборони України майбутнього. Для її реалізації у Міноборони визначилися з п’ятьма напрямками, які потребуватимуть першочергової уваги:
- протиповітряна оборона;
- артилерія;
- авіація;
- ВМС;
- бронетехніка.
"Наші партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України. Я вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", — написав Умєров.
Нагадаємо, що не так давно Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. А перед цим новий очільник оборонного відомства країни заявив про наміри цифровізувати військовий квиток, реєстр призовників та ВЛК.