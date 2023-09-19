Умєров підбив підсумки сьогоднішнього "Рамштайну"

Зустріч у форматі "Рамштайн". Фото: Facebook Рустема Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн". Ця зустріч для нового міністра оборони — перша.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Формування української армії майбутнього

"Домовились започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей)", — йдеться у повідомленні політика.

Головна мета зустрічі, за словами Умєрова — підготовка Сил оборони України майбутнього. Для її реалізації у Міноборони визначилися з п’ятьма напрямками, які потребуватимуть першочергової уваги:

протиповітряна оборона;

артилерія;

авіація;

ВМС;

бронетехніка.

"Наші партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України. Я вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", — написав Умєров.

Нагадаємо, що не так давно Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. А перед цим новий очільник оборонного відомства країни заявив про наміри цифровізувати військовий квиток, реєстр призовників та ВЛК.