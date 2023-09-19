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Умєров підбив підсумки сьогоднішнього "Рамштайну"

19 вересня 2023 22:52
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Умєров підбив підсумки сьогоднішнього "Рамштайну"
Зустріч у форматі "Рамштайн". Фото: Facebook Рустема Умєрова
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн". Ця зустріч для нового міністра оборони — перша. 

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

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"Домовились започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей)", — йдеться у повідомленні політика. 

Головна мета зустрічі, за словами Умєрова — підготовка Сил оборони України майбутнього. Для її реалізації у Міноборони визначилися з п’ятьма напрямками, які потребуватимуть першочергової уваги:

  • протиповітряна оборона;
  • артилерія;
  • авіація;
  • ВМС;
  • бронетехніка.

"Наші партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України. Я вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", — написав Умєров. 

Нагадаємо, що не так давно Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. А перед цим новий очільник оборонного відомства країни заявив про наміри цифровізувати військовий квиток, реєстр призовників та ВЛК.

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