Умеров подвёл итоги сегодняшнего "Рамштайна"

Встреча в формате "Рамштайн". Фото: Facebook Рустема Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвёл итог сегодняшней встречи в формате "Рамштайн". Эта встреча для нового министра обороны первая.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Формирование украинской армии будущего



"Договорились положить начало инициативе создания Capabilities Coalition (Коалиция способностей)", - говорится в сообщении политика.

Главная цель встречи, по словам Умерова, — подготовка Сил обороны Украины будущего. Для её реализации в Минобороны определились с пятью направлениями, которые будут нуждаться в первоочередном внимании:

противовоздушная оборона;

артиллерия;

авиация;

ВМС;

бронетехника.

"Наши партнёры ещё раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины. Я благодарен участникам за непреклонную поддержку Украины. Наша армия даже после девятнадцати месяцев упорных боёв остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", — написал Умеров.

Напомним, что недавно Рустем Умеров провёл телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. А перед этим новый глава оборонного ведомства страны заявил о намерениях цифровизировать военный билет, реестр призывников и ВВК.