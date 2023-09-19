Умеров подвёл итоги сегодняшнего "Рамштайна"
Министр обороны Украины Рустем Умеров подвёл итог сегодняшней встречи в формате "Рамштайн". Эта встреча для нового министра обороны первая.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Формирование украинской армии будущего
"Договорились положить начало инициативе создания Capabilities Coalition (Коалиция способностей)", - говорится в сообщении политика.
Главная цель встречи, по словам Умерова, — подготовка Сил обороны Украины будущего. Для её реализации в Минобороны определились с пятью направлениями, которые будут нуждаться в первоочередном внимании:
- противовоздушная оборона;
- артиллерия;
- авиация;
- ВМС;
- бронетехника.
"Наши партнёры ещё раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины. Я благодарен участникам за непреклонную поддержку Украины. Наша армия даже после девятнадцати месяцев упорных боёв остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", — написал Умеров.
Напомним, что недавно Рустем Умеров провёл телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. А перед этим новый глава оборонного ведомства страны заявил о намерениях цифровизировать военный билет, реестр призывников и ВВК.