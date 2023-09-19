Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Умеров подвёл итоги сегодняшнего "Рамштайна" arrow

Умеров подвёл итоги сегодняшнего "Рамштайна"

19 сентября 2023 22:52
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Умеров подвёл итоги сегодняшнего "Рамштайна"
Встреча в формате "Рамштайн". Фото: Facebook Рустема Умерова
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвёл итог сегодняшней встречи в формате "Рамштайн". Эта встреча для нового министра обороны первая.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Формирование украинской армии будущего


"Договорились положить начало инициативе создания Capabilities Coalition (Коалиция способностей)", - говорится в сообщении политика.

Главная цель встречи, по словам Умерова, — подготовка Сил обороны Украины будущего. Для её реализации в Минобороны определились с пятью направлениями, которые будут нуждаться в первоочередном внимании:

  • противовоздушная оборона;
  • артиллерия;
  • авиация;
  • ВМС;
  • бронетехника.

"Наши партнёры ещё раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины. Я благодарен участникам за непреклонную поддержку Украины. Наша армия даже после девятнадцати месяцев упорных боёв остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", — написал Умеров.

Напомним, что недавно Рустем Умеров провёл телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. А перед этим новый глава оборонного ведомства страны заявил о намерениях цифровизировать военный билет, реестр призывников и ВВК.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз