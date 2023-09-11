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Новий міністр оборони вперше провів телефонну розмову з очільником Пентагону

11 вересня 2023 19:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Новий міністр оборони вперше провів телефонну розмову з очільником Пентагону
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Очільник Міноборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну".

Про це інформує Міністерство оборони США.

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Підтримка США

"Міністр оборони США Ллойд Остін III сьогодні провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб привітати його з призначенням і підтвердити непохитну підтримку України з боку США", — йдеться у повідомленні.

Про що ще говорили очільники міністерств

Також у Пентагоні надали оновлені дані щодо зусиль США у військовій допомозі у безпековій сфері. 

Під час розмови міністри висловили свої думки щодо пріоритетних позицій у військовій підтримці та майбутні довгострокові перспективи. 

Крім того, Ллойд та Умєров обговорили порядок денний засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проведуть на наступному тижні на авіабазі Рамштайн.

Як відомо, 7 вересня Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова. Він також назвав завдання, які стоять перед ним зараз.

Зазначимо, що вибір Рустема Умєрова новим міністром оборони посилає два чіткі сигнали союзникам і супротивникам України. Перший — Київ серйозно ставиться до очищення від корупції. Другий — прагнення України визволити Крим.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наближається до ухвалення рішення про передачу ракет великої дальності ATACMS для України.

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