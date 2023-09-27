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Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" випереджає три партії коаліції на чолі із Шольцем

27 вересня 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" випереджає три партії коаліції на чолі із Шольцем
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" показує значне зростання популярності у ФРН, отримавши майже 22% голосів і випередивши всі три партії, що входять до поточної коаліції під керівництвом Шольца: соціал-демократів, зелених та ліберальних демократів. Успіхи партії в опитуваннях свідчать, що партія дедалі більше впливає на політичну арену у Берліні.

Про це повідомляє Financial Times.

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Популярність ультраправої партії

Повідомляється, що партія "Альтернатива для Німеччини" затягує центристських політиків у дискусії з питань раси та імміграції, до яких вони недостатньо підготовлені. При цьому особлива увага приділяється можливому впливу зростання популярності партії на майбутні вибори у трьох східних землях: Саксонії, Бранденбурзі та Тюрингії. Деякі опитування передбачають, що партія може здобути перемогу на всіх трьох виборах.

Також видання повідомляється, що, попри зростання популярності, швидше за все, інші партії не будуть готові вступати з "Альтернативою для Німеччини" до коаліції, що може створити проблеми для формування коаліційного уряду. Представник "зелених" висловив побоювання, що це може зробити Саксонію, зокрема, важкокерованою областю.

Альтернатива Німеччини
Успіх партії "Альтернатива Німеччині". Фото: скриншот

Експерти пов'язують збільшення популярності партії зі зростанням кількості мігрантів та скандалами, пов'язаними з цим питанням. Наприклад, інцидент у місті Герліц, де напад мігрантів на випускний вечір у школі спричинив масові демонстрації.

Також невдоволення громадськості спричинене інфляцією, високими цінами на енергоносії та недавнім законодавством, спрямованим на прискорення переходу від газових котлів до теплових насосів.

Нагадаємо, що між Польщею та Німеччиною вибухнув скандал через видачу перших незаконних робочих віз сотням тисяч мігрантів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц погрожував.

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