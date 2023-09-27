Ультраправая "Альтернатива для Германии" опережает три партии коалиции во главе с Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: google.com

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" показывает значительный рост популярности в ФРГ, получив почти 22% голосов и опередив все три партии, входящие в текущую коалицию под руководством Шольца: социал-демократов, зеленых и либеральных демократов. Успехи партии в опросах говорят о том, что партия все больше влияет на политическую арену в Берлине.

Об этом сообщает Financial Times.

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Популярность ультраправой партии

Сообщается, что партия "Альтернатива для Германии" затягивает центристских политиков в дискуссии по вопросам расы и иммиграции, к которым они недостаточно подготовлены. При этом особое внимание уделяется возможному влиянию роста популярности партии на предстоящие выборы в трех восточных землях: Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии. Некоторые опросы предсказывают, что партия может одержать победу на всех трех выборах.

Также издание сообщается, что несмотря на рост популярности, скорее всего, другие партии не будут готовы вступать с "Альтернативой для Германии" в коалицию, что может создать проблемы для формирования коалиционного правительства. Представитель "зеленых" выразил опасения, что это может сделать Саксонию, в частности, трудноуправляемой областью.

Успех партии "Альтернатива для Германии". Фото: скриншот

Эксперты связывают увеличение популярности партии с ростом числа мигрантов и скандалами, связанными с этим вопросом. Например, инцидент в городе Герлиц, где нападение мигрантов на выпускной вечер в школе привело к массовым демонстрациям.

Также недовольство общественности вызвано инфляцией, высокими ценами на энергоносители и недавним законодательством, направленным на ускорение перехода от газовых котлов к тепловым насосам.

Напомним, что между Польшей и Германией разразился скандал из-за выдачи первой незаконных рабочих виз сотням тысяч мигрантов. Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил.