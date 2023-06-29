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Укроборонпром припинив існування: що з'явиться на його місці

29 червня 2023 11:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Укроборонпром припинив існування: що з'явиться на його місці
Державне підприємство "Укроборонпром". Фото: офіційний сайт концерну
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

З 29 червня державний концерн "Укроборонпром" припинив свою діяльність. Надалі увесь штат та майно держпідприємства будуть передані новій структурі, яка займеться оборонною промисловістю.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал АТ "Українська оборонна промисловість".

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Згідно із опублікованою інформацією, діяльність державного концерну "Укроборонпром" з сьогоднішнього дня, 29 червня, повністю припинена.

Місце цієї структури займе новостворене акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". 

Що буде далі

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив про те, як будуть розвиватися події навколо цих двох структур далі.

"Наступний крок — переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси. Далі — формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD", — підкреслив очільник Мінстратегпрому Камишін.

Діяльність Укроборонпрому припинена
Діяльність Укроборонпрому припинена

Нагадаємо, що генеральним директором нової структури стане керівник заводу імені Малишева Герман Сметанін.

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