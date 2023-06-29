Укроборонпром припинив існування: що з'явиться на його місці
З 29 червня державний концерн "Укроборонпром" припинив свою діяльність. Надалі увесь штат та майно держпідприємства будуть передані новій структурі, яка займеться оборонною промисловістю.
Про це повідомив офіційний Telegram-канал АТ "Українська оборонна промисловість".
Укроборонпром закінчився
Згідно із опублікованою інформацією, діяльність державного концерну "Укроборонпром" з сьогоднішнього дня, 29 червня, повністю припинена.
Місце цієї структури займе новостворене акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".
Що буде далі
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив про те, як будуть розвиватися події навколо цих двох структур далі.
"Наступний крок — переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси. Далі — формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD", — підкреслив очільник Мінстратегпрому Камишін.
Нагадаємо, що генеральним директором нової структури стане керівник заводу імені Малишева Герман Сметанін.