Укроборонпром прекратил существование: что появится на его месте

Государственное предприятие "Укроборонпром". Фото: официальный сайт концерна

С 29 июня государственный концерн "Укроборонпром" прекратил свою деятельность. В дальнейшем весь штат и имущество госпредприятия будут переданы новой структуре, которая займется оборонной промышленностью.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал АО "Украинская оборонная промышленность".

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Согласно опубликованной информации, деятельность государственного концерна "Укроборонпром" с сегодняшнего дня, 29 июня, полностью приостановлена.

Место этой структуры займет новое акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Что будет дальше

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил о том, как будут развиваться события вокруг этих двух структур дальше.

"Следующий шаг — перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее — формирование Наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD", — подчеркнул глава Минстратегпрома Камышин.

Деятельность Укроборонпрома прекращена

Напомним, что генеральным директором новой структуры станет руководитель завода имени Малышева Герман Сметанин.