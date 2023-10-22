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Українці обурилися опитуванням нардепки Безуглої та порадили їй звернутись до психіатра

22 жовтня 2023 16:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Українці обурилися опитуванням нардепки Безуглої та порадили їй звернутись до психіатра
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Мар'яна Безугла\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла організувала опитування у своїх соцмережах, у якому, зокрема, запитала, чи бажають українці смерті депутатам Верховної Ради України. У суспільстві скептично відреагували на це. 

Опитування можна переглянути на сторінці Мар'яни Безуглої в Facebook

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Опитування Мар'яни Безуглої

Відомо, що опитування з'явилося о 23:37, 21 жовтня. Безугла поцікавилася в аудиторії, чи бажають люди смерті депутатам Верховної Ради.

За 16 годин участь у голосуванні взяли близько 2100 респондентів: 65% опитуваних проголосували за варіант відповіді "Так", решта 35% — обрали відповідь "Ні". 

Водночас, через 14 годин після публікації першого "дослідження" депутатка створили друге. У ньому вона запитала, чи бажають українці, щоб нардепи поточного скликання ВР сиділи у вʼязниці.

За 2 години в останньому опитуванні взяли участь понад 1800 осіб. Переважна більшість опитуваних вважає, що більше половини депутатів повинні сісти за грати, але серед них є й "нормальні". 

Опитування Безуглої
Опитування депутатки. Фото: скриншот
Опитування Безуглої
Опитування депутатки. Фото: скриншот

Реакція українців

Зрештою, опитування Безуглої викликали скептичну реакцію в українців. Під першим опитування люди залишили понад 600 коментарів, під другим — понад 350. 

Зокрема, деякі поцікавились психічним здоров'ям депутатки та порадили їй проконсультуватися у профільних фахівців з медицини.

Опитування Безуглої
Реакція українців на опитування. Фото: скриншот
Опитування Безуглої
Реакція українців на опитування. Фото: скриншот
Опитування Безуглої
Реакція українців на опитування. Фото: скриншот
Опитування Безуглої
Реакція українців на опитування. Фото: скриншот

 Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.

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