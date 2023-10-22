Украинцы возмутились опросом нардепа Безуглой и посоветовали ей обратиться к психиатру

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая\Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая организовала опрос в своих соцсетях, в котором, в частности, спросила, желают ли украинцы смерти депутатам Верховной Рады Украины. В обществе скептически отреагировали на это.

Опрос можно посмотреть на странице Марьяны Безуглой в Facebook.

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Известно, что опрос появился в 23:37, 21 октября. Безуглая поинтересовалась в аудитории, желают ли люди смерти депутатам Верховной Рады.

За 16 часов участие в голосовании приняли около 2100 респондентов: 65% опрашиваемых проголосовали за вариант ответа "Да", остальные 35% — выбрали ответ "Нет".

В то же время, через 14 часов после публикации первого "исследования" депутат создала второе. В нем она спросила, желают ли украинцы, чтобы нардепы текущего созыва ВР сидели в тюрьме.

За 2 часа в последнем опросе приняли участие более 1800 человек. Подавляющее большинство опрашиваемых считают, что более половины депутатов должно сесть за решетку, но среди них есть и "нормальные".

Опрос депутата. Фото: скриншот

Опрос депутата. Фото: скриншот

Реакция украинцев

В конце концов, опрос Безуглой вызвал скептическую реакцию в украинцев. Под первым опросом люди оставили более 600 комментариев, во втором — более 350 комментариев.

В частности, некоторые поинтересовались психическим здоровьем депутата и посоветовали проконсультироваться у профильных специалистов по медицине.

Реакция украинцев на опрос. Фото: скриншот

Реакция украинцев на опрос. Фото: скриншот

Реакция украинцев на опрос. Фото: скриншот

Реакция украинцев на опрос. Фото: скриншот

Напомним, 19 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП . "За" проголосовало 267 народных депутатов.