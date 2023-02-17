Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Українській перемозі немає альтернативи": Зеленський про допомогу для України arrow

"Українській перемозі немає альтернативи": Зеленський про допомогу для України

17 лютого 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський розповів про надання Україні військової допомоги
Президент України Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українській перемозі немає альтернативи. Також не може бути альтернативи тому, щоби повністю звільнитися від російської агресії.

Про це Зеленський повідомив у рамках Мюнхенської конференції.

Читайте також:

Заява Зеленського

"У голіафа немає шансів. Але, на жаль, має потенціал. На жаль, торгуючи зі світом, намагається купувати собі час для агресії. На жаль, може знищити ще багато життів", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського Україні, потрібна швидкість і швидкість наших домовленостей.

"Швидкість постачання для посилення нашої праці. Швидкість рішень щодо обмеження російського потенціалу. Швидкості немає альтернативи. Тому що швидкість заразце те, від чого залежить життя", — зазначив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції. У заході візьмуть участь десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів, зокрема президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц та британський прем'єр Сунак.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

20:13 У Гаазі створять Міжнародний реєстр збитків, які завдала Україні російська агресія

20:06 Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: травмовано жінку

20:03 Нідерланди активно допомагають поновлювати енергосектор України, — Галущенко

20:03 "Я і правда божевільний": путініст Охлобистин облив брудом хрещеного сина, який підтримує Україну

20:00 Яке свято відзначають 18 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:55 Юристи оцінили перспективи боротьби з корупцією в Україні

19:50 Альтернативні джерела водопостачання: на Одещині бурять артезіанські свердловини

19:40 На вихідних у Києві можуть відключати світло, — ДТЕК

19:40 У лютому російська армія зазнала уп'ятеро більших втрат, ніж зазвичай, — BBC

Ексклюзив

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Новина з відео

17:22 "Це таємна програма": російські пропагандисти вигадали страшилку про європейців, які полюють за розумними дітьми

Новина з відео

16:13 Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:04 Потап присвятив нову пісню та кліп українським волонтерам: "Люди прості, і в цьому міць наша"

Новина з відео

14:40 Принца Гаррі та Меган Маркл висміяли у серіалі "Південний парк"

Новина з відео

14:35 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте

Новина з відео

13:21 Оля Полякова презентувала маніфест сильної жінки "Танцюю, як в останній раз"

Новина з відео

13:15 Армія рф може завдати ракетного удару навіть просто зараз, — Гуменюк

Ексклюзив

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Актуальне по темі

None 17 Лютий 20:13

У Гаазі створять Міжнародний реєстр збитків, які завдала Україні російська агресія

None 17 Лютий 20:03

Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: травмовано жінку

None 17 Лютий 19:59

Нідерланди активно допомагають поновлювати енергосектор України, — Галущенко

None 17 Лютий 20:02

"Я і правда божевільний": путініст Охлобистин облив брудом хрещеного сина, який підтримує Україну

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB