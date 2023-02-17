Зеленський розповів про надання Україні військової допомоги

"Українській перемозі немає альтернативи": Зеленський про допомогу для України
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українській перемозі немає альтернативи. Також не може бути альтернативи тому, щоби повністю звільнитися від російської агресії.
Про це Зеленський повідомив у рамках Мюнхенської конференції.
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Заява Зеленського
"У голіафа немає шансів. Але, на жаль, має потенціал. На жаль, торгуючи зі світом, намагається купувати собі час для агресії. На жаль, може знищити ще багато життів", — йдеться у повідомленні.
За словами Зеленського Україні, потрібна швидкість і швидкість наших домовленостей.
"Швидкість постачання для посилення нашої праці. Швидкість рішень щодо обмеження російського потенціалу. Швидкості немає альтернативи. Тому що швидкість зараз — це те, від чого залежить життя", — зазначив він.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції. У заході візьмуть участь десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів, зокрема президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц та британський прем'єр Сунак.