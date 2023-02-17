Зеленский выступил на Мюнхенской конференции 2023

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции безопасности. В мероприятии примут участие десятки лидеров стран, политиков, военных, дипломатов и экспертов, в том числе президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц и британский премьер Сунак.

Об этом сообщает Суспільне.

Выступление Зеленского

В своем выступлении Зеленский сравнил Украину и рф с легендой о Давиде и Голиафе и поблагодарил всех партнеров, оказывающих Украине оружие и финансовую поддержку, сравнив это с пращей Давида.

"Теперь мы все, целый свободный мир нет альтернативы, кроме победы на Голиафом, который пришел уничтожить наши жизни. Быть Давидом значит бороться. У нас еще нет Давидова праща из Израиля, но надеюсь, что это лишь временно... Спасибо всем, кто дает пращу украинскому Давиду, благодаря которому российский Голиаф уже начал терять равновесие. Мы видели в прошлом году, что он упадет в этом году однозначно. Мы можем достигнуть этого вместе, как это сделал Давид. Мы можем обеспечить, чтобы альтернативы нашей победе не было, но и не должно быть альтернативы нашей решимости... во всех частях света, где ценят свободу больше, чем умиление тирана", — сказал Зеленский.

В то же время, украинский лидер сказал, что путин пришел на украинские земли и поставил вопрос он или мы.

"В прошлом году, когда я выступал здесь, я искал эту общую решимость. Украина открыто говорила миру, мы будем бороться за нас, если Россия начнет полномасштабную войну. Я хотел слышать от мира "Украина, мы будем с тобой". К сожалению, я услышал это только после того, как российские ракеты ударили по нашей земле, как российские танки перешли наши границы, после того, как Путин перешел и уничтожил все альтернативы, поставив вопрос: мы или он" — добавил Зеленский в обращении.

Также Зеленский рассказал про риск наступления со стороны Беларуси. По его словам, высокого риска нет, белорусы не хотят воевать против Украины.

Напомним, накануне Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что россия уже начала свое новое наступление на Украину.

Кроме того, Президент исключил возможность отказаться от территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с рф. Уступки земли будут означать, что россия может продолжать возвращаться с новыми нападениями.