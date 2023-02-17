Зеленский рассказал про предоставление Украине военной помощи

"Украинской победе нет альтернативы": Зеленский про помощь для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинской победе нет альтернативы. Также не может быть альтернативы тому, чтобы полностью освободиться от российской агрессии.
Об этом Зеленский сообщил в рамках Мюнхенской конференции.
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Заявление Зеленского
"У голиафа нет шансов. Но, к сожалению, имеет потенциал. К сожалению, торгуя с миром, пытается покупать себе время для агрессии. К сожалению, может уничтожить еще много жизней", — говорится в сообщении.
По словам Зеленского Украине нужна скорость и скорость наших договоренностей.
"Скорость снабжения для усиления нашего труда. Скорость решений по ограничению российского потенциала. Скорости нет альтернативы. Потому что скорость сейчас — это то, от чего зависит жизнь", — указал он.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции безопасности. В мероприятии примут участие десятки лидеров стран, политиков, военных, дипломатов и экспертов, в том числе президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц и британский премьер Сунак.