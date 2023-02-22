Українська парламентська делегація прибула до Відня на переговори, щоб нагадати про позицію країни

Українська парламентська делегація

Українська парламентська делегація прибула до Відня на переговори з окремими делегаціями та керівництвом Парламентської асамблеї ОБСЄ. Заплановано понад 20 двосторонніх зустрічей.

Про це повідомляє Верховна Рада України з посиланням на народну депутатку Євгенію Кравчук.

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Українська парламентська делегація хоче нагадати про категоричну позицію країни.

"Без змін до правил і процедур, які уможливлять виключення росії з цієї організації, українських парламентаріїв у залі засідань не буде", — повідомила Кравчук.

Делегація працює у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

Головне завдання — скоординувати зусилля партнерів щодо ухвалення поправок, які створять механізм виключення з організації рф.

"Обговоримо реформу організації та її майбутнє загалом, адже всі розуміють: спільного з росією майбутнього у ОБСЄ немає!" — додала Кравчук.

Нагадаємо, Верховна Рада України запропонували перенести зимове засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) і скликати позачергове засідання Бюро асамблеї. Причина в тому, що Австрія видала візи членам російської делегації, і вони, імовірно, будуть присутні на засіданні. Україна вважає це неприйнятним.