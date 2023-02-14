Україна вимагає перенесення засідання ПА ОБСЄ: у чому причина

Руслан Стефанчук

Верховна Рада України запропонували перенести зимове засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) і скликати позачергове засідання Бюро асамблеї. Причина в тому, що Австрія видала візи членам російської делегації, і вони, імовірно, будуть присутні на засіданні. Україна вважає це неприйнятним.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заява голови українського парламенту

"Неприпустимою, кричущою є ситуація, коли делегації України та РФ опиняться за одним столом на офіційному засіданні ПА ОБСЄ",— наголосив Стефанчук під час розмови із президентом ПА ОБСЄ Маргаретою Седерфельт.

Стефанчук зауважив, що Австрія як приймаюча сторона не відмовила делегаціям російської федерації та Республіки Білорусь в отриманні віз для відвідування офіційного заходу ОБСЄ.

"Особливо враховуючи те, що це засідання відбудеться у Відні саме 23-24 лютого, у річницю початку повномасштабної збройної агресії рф", — наголосив він.

Пропозиція України

Тому, як оперативний вихід із ситуації, українська влада запропонувала розглянути питання скликання позачергового засідання Бюро асамблеї та ухвалити рішення про перенесення зимового засідання ПА ОБСЄ.

"Особисто я маю певні сигнали від партнерів про підтримку такого рішення. Кремлівський режим має бути ізольованим", — запевнив очільник українського парламенту.

Стефанчук також закликав президента Парламентської асамблеї посилити роботу з організації процесу ухвалення Постійним комітетом рішення, яке зробить можливим припинення участі у роботі органів Асамблеї парламентської делегації країни-агресора.

Нагадаємо, 16 січня Володимир Зеленський у Києві зустрівся з головою ОБСЄ та очільником МЗС Північної Македонії Буяром Османі. Політики обговорили порушення прав людини на окупованих територіях України.