Украинская парламентская делегация прибыла в Вену на переговоры, чтобы напомнить о позиции страны

Украинская парламентская делегация прибыла в Вену на переговоры: детали
Украинская парламентская делегация прибыла в Вену на переговоры с отдельными делегациями и руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Запланировано более 20 двусторонних встреч.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины со ссылкой на народного депутата Евгению Кравчук.
-
"Пропаганда коммунизма и КГБ": Минцифры отреагировало на выход российской игры, доступной в Украине
-
МИД Китая заявило, что страна не планирует передавать оружие рф
-
Новичок "Шахтера" Келси рассказал, кто ему помогает адаптироваться в команде
-
Губернатор Белгорода заявил об обстреле: снаряд попал в торговый центр
-
В одесских магазинах могут продавать опасное мясо: что нужно знать
-
Военный сообщил, как возникнет новая система международной безопасности
-
В Тернопольской области хоронят военного, который без подготовки оказался на фронте: семья требует справедливости
-
Российская Дума проголосовала за предложение путина о выходе из "ядерного" договора
-
В Киеве откроется выставка "Азовсталь: новые смыслы": где можно посетить
-
Украина сменила основного покупателя агропродукции: в какую страну экспортировали больше всего
Подробности
Украинская парламентская делегация хочет напомнить о категоричной позиции страны.
"Без изменений к правилам и процедурам, которые сделают возможным исключение россии из этой организации, украинских парламентариев в зале заседаний не будет", — сообщила Кравчук.
Делегация работает в Постоянном представительстве Украины при международных организациях Вены.
Главная задача — скоординировать усилия партнеров по принятию поправок, которые создадут механизм исключения из организации рф.
"Обсудим реформу организации и ее будущее в целом, ведь все понимают: общего с россией будущего у ОБСЕ нет!" — добавила Кравчук.
Напомним, Верховная Рада Украины предложила перенести зимнее заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и созвать внеочередное заседание Бюро ассамблеи. Причина в том, что Австрия выдала визы членам российской делегации, и они предположительно будут присутствовать на заседании. Украина считает это неприемлемым.