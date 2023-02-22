Украинская парламентская делегация прибыла в Вену на переговоры, чтобы напомнить о позиции страны

Украинская парламентская делегация

Украинская парламентская делегация прибыла в Вену на переговоры с отдельными делегациями и руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Запланировано более 20 двусторонних встреч.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины со ссылкой на народного депутата Евгению Кравчук.

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Украинская парламентская делегация хочет напомнить о категоричной позиции страны.

"Без изменений к правилам и процедурам, которые сделают возможным исключение россии из этой организации, украинских парламентариев в зале заседаний не будет", — сообщила Кравчук.

Делегация работает в Постоянном представительстве Украины при международных организациях Вены.

Главная задача — скоординировать усилия партнеров по принятию поправок, которые создадут механизм исключения из организации рф.

"Обсудим реформу организации и ее будущее в целом, ведь все понимают: общего с россией будущего у ОБСЕ нет!" — добавила Кравчук.

Напомним, Верховная Рада Украины предложила перенести зимнее заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и созвать внеочередное заседание Бюро ассамблеи. Причина в том, что Австрия выдала визы членам российской делегации, и они предположительно будут присутствовать на заседании. Украина считает это неприемлемым.