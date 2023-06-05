Україна заслужила швидкий вступ до НАТО, вона воює за інтереси Альянсу, — Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: Reuters/Carlos Osorio

Захід має бути готовим до довгострокової підтримки України і швидкого вступу цієї країни до НАТО. Бо зараз у російсько-українській війні Сили оборони України воюють також і за інтереси Альянсу.

Про це повідомляє польське видання PAP.

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Швидкий шлях до НАТО

Перебуваючи в Канаді, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна має якомога швидше стати членом Північноатлантичного альянсу.

"Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй відкрили швидкий шлях до НАТО", — наголосив голова польського уряду.

Це питання, зазначив Моравецький, є важливішою за деякі поточні проблеми Української держави.

Україна воює за НАТО

Моравецький заявив, що Європа має готуватися до довгострокової підтримки України.

Голова польського уряду наголосив, що Україна не просто докладає величезних зусиль для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності, а і воює за стабільність НАТО та мир у всій Європі.

Нагадаємо, що Польща має намір збільшити виробництво боєприпасів у зв'язку з майбутнім контрнаступом ЗСУ на фронті. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав приватні, державні та іноземні компанії прийняти виклик та створити нові підприємства з виробництва боєприпасів на території країни.