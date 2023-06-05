Украина заслужила скорейшее вступление в НАТО, она воюет за интересы Альянса, — Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters/Carlos Osorio

Запад должен быть готов к долгосрочной поддержке Украины и быстрому вступлению этой страны в НАТО. Сейчас в российско-украинской войне Силы обороны Украины воюют также и за интересы Альянса.

Об этом сообщает польское издание PAP.

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Быстрый путь в НАТО

Пребывая в Канаде, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина должна как можно скорее стать членом Североатлантического альянса.

"Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей открыли скорый путь в НАТО", — подчеркнул глава польского правительства.

Этот вопрос, отметил Моравецкий, важнее некоторых текущих проблем Украинского государства.

Украина воюет за НАТО

Моравецкий заявил, что Европа должна готовиться к долгосрочной поддержке Украины.

Глава польского правительства подчеркнул, что Украина не просто прилагает огромные усилия для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, но и воюет за стабильность НАТО и мир во всей Европе.

Напомним, что Польша намерена увеличить производство боеприпасов в связи с предстоящим контрнаступлением ВСУ на фронте. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые предприятия по производству боеприпасов на территории страны.