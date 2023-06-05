Украина заслужила скорейшее вступление в НАТО, она воюет за интересы Альянса, — Моравецкий
Запад должен быть готов к долгосрочной поддержке Украины и быстрому вступлению этой страны в НАТО. Сейчас в российско-украинской войне Силы обороны Украины воюют также и за интересы Альянса.
Об этом сообщает польское издание PAP.
Быстрый путь в НАТО
Пребывая в Канаде, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина должна как можно скорее стать членом Североатлантического альянса.
"Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей открыли скорый путь в НАТО", — подчеркнул глава польского правительства.
Этот вопрос, отметил Моравецкий, важнее некоторых текущих проблем Украинского государства.
Украина воюет за НАТО
Моравецкий заявил, что Европа должна готовиться к долгосрочной поддержке Украины.
Глава польского правительства подчеркнул, что Украина не просто прилагает огромные усилия для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, но и воюет за стабильность НАТО и мир во всей Европе.
Напомним, что Польша намерена увеличить производство боеприпасов в связи с предстоящим контрнаступлением ВСУ на фронте. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые предприятия по производству боеприпасов на территории страны.