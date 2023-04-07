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Україна запропонувала обміняти полонених мусульман з нагоди Рамадану: як відповіла росія

7 квітня 2023 20:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Загалом з російського полону звільнено уже майже 2 тисячі людей
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Україна запропонувала росіянам обміняти всіх полонених мусульман з нагоди початку Рамадану — священного місяця для прихильників Ісламу. Однак Москва відмовилася від такої ініціативи.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіла радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

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"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхньої культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", — зазначила Зарівна.

За її словами, така ініціатива є однією з багатьох креативних рішень України у питанні обміну полоненими.

"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших", — додала радниця голови ОП.

Як повідомляють в Офісі президента, загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки і 107 цивільних заручників.

Нагадаємо, 3 квітня Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та двоє цивільних.

Надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар раніше повідомив, що Україна шукає шляхи створення єдиного гуманітарного коридору для повернення українських полонених за посередництва Туреччини. Наразі триває діалог між омбудсменами. 

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