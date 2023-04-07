Украина предложила обменять пленных мусульман по случаю Рамадана: как ответила россия

В общей сложности из российского плена освобождены уже почти 2 тысячи человек

Украина предложила россиянам обменять всех пленных мусульман по случаю начала Рамадана — священного месяца для сторонников Ислама. Однако Москва отказалась от такой инициативы.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала советница руководителя Офиса президента Дарья Заривна.

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Что предлагала Украина

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", — отметила Заривна.

По ее словам, такая инициатива является одним из многих креативных решений Украины по обмену пленными.

"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы вытянуть больше наших", — добавила советница главы ОП.

Как сообщают в Офисе президента, всего с 11 марта 2022 года Координационный штаб по обращению с военнопленными провел 39 обменов. Всего освободила 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.

Напомним, 3 апреля Украина вернула из российского плена еще 12 граждан. Среди них 10 военных и двое гражданских.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар ранее сообщил, что Украина ищет пути создания единого гуманитарного коридора для возвращения украинских пленных при посредничестве Турции. В настоящее время продолжается диалог между омбудсменами.