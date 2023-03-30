Україна домовляється про обмін полоненими з рф через Туреччину, — посол

Василь Боднар

Україна шукає шляхи створення єдиного гуманітарного коридору для повернення українських полонених за посередництва Туреччини. Наразі триває діалог між омбудсменами.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу.

Переговори про посередництво Туреччини

"Триває діалог між омбудсменами про те, щоб вийти на створення єдиного гуманітарного коридору, який би дозволяв за посередництвом Туреччини звільняти наших військовополонених, а також тих цивільних осіб, які потрапили в застінки кремлівського режиму на окупованих територіях чи були вивезені до росії. Вони мають повернутися на Батьківщину, в тому числі через Туреччину", — зазначив Боднар.

Наразі, за словами дипломата, триває пошук точок дотику в цьому питанні визволення українських полонених. Одним із чутливих елементів також є питання визволення українських дітей.

"Це також одна з чутливих тем, яка має свої можливі перспективи. І зараз над цим також працюємо, обговорюємо і шукаємо шляхи, як цю ініціативу реалізувати", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Україна передала державі-агресорці важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Їх було передано росії не в рамках обміну полоненими.

Варто зауважити, що за посередництва Туреччини відбувся обмін полоненими, в рамках якого були звільнені командири полку "Азов".