Україна домовляється про обмін полоненими з рф через Туреччину, — посол
Україна шукає шляхи створення єдиного гуманітарного коридору для повернення українських полонених за посередництва Туреччини. Наразі триває діалог між омбудсменами.
Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу.
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Переговори про посередництво Туреччини
"Триває діалог між омбудсменами про те, щоб вийти на створення єдиного гуманітарного коридору, який би дозволяв за посередництвом Туреччини звільняти наших військовополонених, а також тих цивільних осіб, які потрапили в застінки кремлівського режиму на окупованих територіях чи були вивезені до росії. Вони мають повернутися на Батьківщину, в тому числі через Туреччину", — зазначив Боднар.
Наразі, за словами дипломата, триває пошук точок дотику в цьому питанні визволення українських полонених. Одним із чутливих елементів також є питання визволення українських дітей.
"Це також одна з чутливих тем, яка має свої можливі перспективи. І зараз над цим також працюємо, обговорюємо і шукаємо шляхи, як цю ініціативу реалізувати", — сказав він.
Нагадаємо, нещодавно Україна передала державі-агресорці важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Їх було передано росії не в рамках обміну полоненими.
Варто зауважити, що за посередництва Туреччини відбувся обмін полоненими, в рамках якого були звільнені командири полку "Азов".