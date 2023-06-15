Украина уже фактически является восточным флангом НАТО, — Резников
Украина уже сейчас фактически играет роль восточного фланга Североатлантического альянса. Но на Вильнюсском саммите ожидает четкий ответ относительно сроков и условий формального вступления в НАТО.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в комментарии "Голосу Америки".
Украина – фактически часть НАТО
По словам Резникова, в настоящее время Украина уже фактически играет роль восточного фланга Североатлантического альянса.
Украинская армия, подчеркнул министр обороны, защищает цивилизованную, демократическую Европу от варварской России.
Но Украина ожидает полноценного присоединения к НАТО — и уже на Вильнюсском саммите хочет получить четкий ответ, когда это произойдет.
Сотрудничество с Альянсом
Резников напомнил, что за время войны Украина добилась серьезных успехов благодаря помощи стран НАТО и наладила мощное сотрудничество с Альянсом.
В частности, отметил министр обороны:
- построили логистические маршруты поставки оружия из стран НАТО;
- организовали программы обучения военных в странах Альянса.
Напомним, американские СМИ пишут о том, что правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.