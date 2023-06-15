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Украина уже фактически является восточным флангом НАТО, — Резников

15 июня 2023 08:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украина уже фактически является восточным флангом НАТО, — Резников
Глава Минобороны Алексей Резников с американским коллегой Ллойдом Остином. Фото: Twitter Резникова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украина уже сейчас фактически играет роль восточного фланга Североатлантического альянса. Но на Вильнюсском саммите ожидает четкий ответ относительно сроков и условий формального вступления в НАТО.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в комментарии "Голосу Америки".

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По словам Резникова, в настоящее время Украина уже фактически играет роль восточного фланга Североатлантического альянса.

Украинская армия, подчеркнул министр обороны, защищает цивилизованную, демократическую Европу от варварской России.

Но Украина ожидает полноценного присоединения к НАТО — и уже на Вильнюсском саммите хочет получить четкий ответ, когда это произойдет.

Сотрудничество с Альянсом

Резников напомнил, что за время войны Украина добилась серьезных успехов благодаря помощи стран НАТО и наладила мощное сотрудничество с Альянсом.

В частности, отметил министр обороны:

  • построили логистические маршруты поставки оружия из стран НАТО;
  • организовали программы обучения военных в странах Альянса.

Напомним, американские СМИ пишут о том, что правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.

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