Вступ України до НАТО: політики назвали приблизний рік

Президент України Володимир Зеленський та Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, квітень 2023 року. Фото: ОП

Гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО мають бути закріплені у письмовій формі, а Вільнюський саміт НАТО є "гарним майданчиком" для їхнього підписання. Ці гарантії безпеки мають працювати на захист України до її повноправного членства в Альянсі. Бо лише воно є найкращим захистом для нас від російського агресора.

Що саме може отримати Україна вже через місяць — читайте у Новини.LIVE.

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2 червня під час спільного з президентом Естонії брифінгу в Києві президент Володимир Зеленський заявив, що найкращою безпекою для України є членство в НАТО. Однак, поки триває війна, цей процес є неможливим, відтак Україна має отримати потужні гарантії безпеки до свого членства. Найкраще було б підписати їх саме на саміті НАТО, у столиці Литви — Вільнюсі, 11-12 липня.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

"Це гарний майданчик для цього. В іншому разі, якщо у нас немає гарантій та сигналів про наше майбутнє щодо членства в Альянсі — що нам там із вами робити (мається на увазі на саміті у Вільнюсі. — Ред.). Для чого нас кличуть на цей саміт? Якщо ми розуміємо, що нас там не чекають і гарантій нам ніхто на папері не дасть — юридичні гарантії, не "Будапештські", — то для чого ми зустрічаємось? Щоб що?" — цікавиться Зеленський.

Треба бути реалістами

Українські політики, з якими поспілкувалися Новини.LIVE зазначили, що членство України в НАТО — це питання безпеки всього цивілізованого світу. Але дуже малоймовірно, що офіційний Київ отримає запрошення до НАТО на Вільнюському саміті.

НАТО. Фото: FB/NATO in Ukraine

Мовляв, треба бути реалістами: війна триває, територіальна цілісність нашої країни ще не відновлена. І ніхто із західних країн не має бажання відправляти на війну проти Росії свої армії. Але якщо запланований український контрнаступ, який має розпочатися з дня на день, поверне всі окуповані території — то цілком реально, що Україна отримає офіційне запрошення до НАТО вже наступного саміту. Він відбудеться у Вашингтоні у 2024 році.

Зокрема, про це Новини.LIVE сказав український політик Арсеній Яценюк.

"Я не вірю у будь-які безпекові гарантії, ми це вже пройшли із Будапештським меморандумом. Це вже навіть не граблі, а міни. Тільки п'ята стаття, коли напад на одну країну є нападом на весь блок, може захистити нас від російської агресії. Якщо нема рішення про наше повноправне членство у Вільнюсі, прийміть його на саміті у Вашингтоні. Я тому так обнадійливо на нього дивлюся, бо він буде у Вашингтоні. І вже сьогодні я даю 50+1", — наголосив Яценюк.

Український політик Арсеній Яценюк. Фото: Олег Переверзєв

На переконання політика, Україна має пройти таку ж пришвидшену процедуру щодо вступу, яку пройшли Швеція та Фінляндія. І саме членство у НАТО має бути значно пріоритетнішим, ніж членство в ЄС. Адже ЄС — це реформи, а НАТО — це безпека.

"Неможливо робити реформи, якщо тут будуть їздити російські танки. НАТО не дасть можливості росіянам поновити наступ. Хто б не був президентом в РФ, вони зберуть сили і підуть знову", — підсумував Яценюк.

НАТО не пройшло тест, який проходять ЗСУ

Схожу думку Новини.LIVE висловив український політик та дипломат Валерій Чалий. За його словами, максимальні вимоги від України на саміт НАТО у Вільнюсі — це інвестиція в рішення, яке може бути вже за рік у тому ж таки Вашингтоні. І тепер м'яч на боці західних партнерів.

Український політик та дипломат Валерій Чалий. Фото: Олег Переверзєв

"Чому Захід так зволікає з нашим прийняттям в НАТО? Бо суспільство їхніх країн не готове воювати на боці когось. Хоч НАТО наразі є найбільш ефективною структурою безпеки, але воно ще не пройшло той тест, який проходять ЗСУ. Він його побоюється. На Заході не готові до реального зіткнення з ворогом, а західне суспільство не хоче, аби їхні воїни зараз воювали на нашому боці", — зазначив Чалий.

При цьому, на переконання політика, успіх ЗСУ на фронті під час контрнаступу відкриє для України нові політичні можливості. У тому числі позитивні рішення на саміті НАТО у Вашингтоні.

Якщо не Вільнюс — тоді Вашингтон!

"Якщо не Вільнюс — тоді Вашингтон", — нещодавно сказав голова постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, У Вільнюсі Україна хоче почути "абсолютно чіткі запевнення", що Альянс чекає на неї після закінчення війни. А от конкретні дати маємо почути вже наступного року у Вашингтоні.