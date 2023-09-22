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Украина будет производить оружие совместно с США, — Зеленский

22 сентября 2023 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина будет производить оружие совместно с США, — Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После своего визита в Вашингтон (США) Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны договорились совместно производить вооружение, в частности системы противовоздушной обороны. Кроме того, Америка передаст Украине новый оборонный пакет.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

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Итоги визита Зеленского в США

Зеленский подчеркнул, что визит в Вашингтон был очень важным для Украины. Состоялась встреча с президентом США Джо Байденом и его командой, и в результате Украина получит новый оборонный пакет. В него, в частности, войдет:

  • ПВО,
  • артиллерия,
  • снаряды,
  • инженерные средства и т.д.

Также страны договорились совместно производить необходимое оружие.

"Это новый уровень нашего единства! Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами — это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места — для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО. Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни", — подчеркнул Зеленский.

В итоге глава государства поблагодарил Конгресс и Байдена за доверие и важные решения, которые будут иметь "глобальные положительные результаты".

Напомним, 21 сентября Владимир Зеленский прибыл в США. Вместе с первой леди они почтили память жертв теракта в США, встретились с громадой в США и провели ряд важных переговоров.

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