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Украина требует созвать Совбез ООН после заявления о размещении ядерки рф в Беларуси

26 марта 2023 18:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
МИД Украины выступил с заявлением о планах рф о размещении ядерного оружия в Беларуси
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украина требует созвать внеочередное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций в связи с намерением россии разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Украина также отмечает, что такое решение россии является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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Россия подрывает систему международной безопасности

"Последние заявления рф относительно намерений разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, который подрывает принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что такие намерения не могут не вызывать особой обеспокоенности для всего мирового сообщества.

"Россия заявляет о них в условиях продолжения своей ничем не спровоцированной агрессивной войны против Украины. Несмотря на ужасные преступления против человечности и военные преступления, которыми кремль сопровождает эту захватническую войну против суверенного государства, россия демонстрирует свою несостоятельность побеждать на поле боя", — отметили в министерстве.

Призыв к белорусам

Украинское дипломатическое ведомство призвало граждан Беларуси сопротивляться планам кремля.

"Украина обращается к белорусскому обществу не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки его обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника кремля и будет иметь катастрофические последствия для его будущего", — отмечается в сообщении.

Обращение к международному сообществу

Также МИД обратился к государствам G7 и Европейскому Союзу с просьбой предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для Беларуси в случае его согласия разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие.

Кроме того, Украина заявила, что ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия.

"Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессом ядерного оружия", — подчеркнули в министерстве.

В МИД отметили, что россия еще раз подтверждает свою хроническую неспособность быть ответственным распорядителем ядерного оружия как средством сдерживания и предупреждения войны, а не инструментом угроз и запугивания.

"Мир должен объединиться против того, кто ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации", — подытожили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.

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