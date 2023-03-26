Украина требует созвать Совбез ООН после заявления о размещении ядерки рф в Беларуси

МИД Украины выступил с заявлением о планах рф о размещении ядерного оружия в Беларуси

Украина требует созвать внеочередное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций в связи с намерением россии разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Украина также отмечает, что такое решение россии является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Россия подрывает систему международной безопасности

"Последние заявления рф относительно намерений разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, который подрывает принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что такие намерения не могут не вызывать особой обеспокоенности для всего мирового сообщества.

"Россия заявляет о них в условиях продолжения своей ничем не спровоцированной агрессивной войны против Украины. Несмотря на ужасные преступления против человечности и военные преступления, которыми кремль сопровождает эту захватническую войну против суверенного государства, россия демонстрирует свою несостоятельность побеждать на поле боя", — отметили в министерстве.

Призыв к белорусам

Украинское дипломатическое ведомство призвало граждан Беларуси сопротивляться планам кремля.

"Украина обращается к белорусскому обществу не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки его обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника кремля и будет иметь катастрофические последствия для его будущего", — отмечается в сообщении.

Обращение к международному сообществу

Также МИД обратился к государствам G7 и Европейскому Союзу с просьбой предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для Беларуси в случае его согласия разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие.

Кроме того, Украина заявила, что ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия.

"Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессом ядерного оружия", — подчеркнули в министерстве.

В МИД отметили, что россия еще раз подтверждает свою хроническую неспособность быть ответственным распорядителем ядерного оружия как средством сдерживания и предупреждения войны, а не инструментом угроз и запугивания.

"Мир должен объединиться против того, кто ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации", — подытожили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.