Украина выполнила два условия для вступления в ЕС, — Reuters

Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук и Денис Шмыгаль после подписания заявления о вступлении Украины в ЕС. Фото: ОП

Украина выполнила только два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве в Европейском союзе. В ближайшие дни в ЕС обнародуют устную оценку выполнения этих условий.

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

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В отчете планируется подчеркнуть прогресс вступления, которое Украина достигла несмотря на начатую Россией войну.

"Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о том, чтобы украсить реальность, а о признании прогресса, например, были известны антикоррупционные дела, которые можно было бы назвать", — говорится в сообщении.

Вступление Украины в ЕС — что известно

Напомним, Украина подала заявление на вступление в Европейский Союз 28 февраля 2022 года, четыре дня спустя после начала полномасштабного вторжения РФ. А уже 23 июня Европейский Совет предоставил нашей стране статус кандидата на вступление.

Однако Украина должна провести ряд важных реформ, связанных, в частности, с верховенством права, олигархами и коррупцией.

Напомним, ранее в Европейском Союзе осудили РФ за намерения проведения так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины в сентябре. Такое решение есть нарушение международного права.