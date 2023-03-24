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Україна виконала 72% умов Угоди про асоціацію з ЄС: що досі не вдалося налагодити

24 березня 2023 15:25
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Прогрес виконання Україною Угоди про асоціацію за 2022 рік збільшився на 9%
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 24 березня, оприлюднено щорічний звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2022 рік. Наразі Україна вже виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених Угодою, а загальний прогрес виконання Угоди за 2022 рік збільшився на 9%.

Про це повідомляє "Урядовий портал". 

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У яких сферах досягнуто найбільше прогресу

Найбільший прогрес досягнутий у таких сферах: інтелектуальна власність — 94%, управління державними фінансами — 90%, статистика та обмін інформацією — 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини — 91%, гуманітарна політика —91%.

У яких сферах прогрес найменший

Найгірший прогрес виконання — у сферах захисту прав споживачів (48%) та фінансового співробітництва і боротьби із шахрайством (24%).

Виконання зобов'язань

За 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань згідно з Угодою демонструють такі показники: Кабінет міністрів України виконав 70% заходів, а також 1% в процесі виконання, Верховна Рада України — 61% заходів виконано, інші органи державної влади виконали 59% заходів.

"Попри повномасштабну війну, ми продовжили активний процес адаптації українського законодавства до права ЄС. Представлений звіт є результатом великої командної роботи міністерств, парламенту та інших органів влади, плануємо і надалі зберігати високу динаміку євроінтеграційних процесів. Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС, ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап  перемовини про членство в ЄС", — зазначила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, 21 березня Європейський Союз перерахував Україні другий транш допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Відомо, що загальна сума макрофінансового пакета становить 18 млрд євро.

Також повідомлялося, що Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз"

Фото: YVES HERMAN/REUTERS

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