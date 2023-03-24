Україна виконала 72% умов Угоди про асоціацію з ЄС: що досі не вдалося налагодити
Сьогодні, 24 березня, оприлюднено щорічний звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2022 рік. Наразі Україна вже виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених Угодою, а загальний прогрес виконання Угоди за 2022 рік збільшився на 9%.
Про це повідомляє "Урядовий портал".
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У яких сферах досягнуто найбільше прогресу
Найбільший прогрес досягнутий у таких сферах: інтелектуальна власність — 94%, управління державними фінансами — 90%, статистика та обмін інформацією — 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини — 91%, гуманітарна політика —91%.
У яких сферах прогрес найменший
Найгірший прогрес виконання — у сферах захисту прав споживачів (48%) та фінансового співробітництва і боротьби із шахрайством (24%).
Виконання зобов'язань
За 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань згідно з Угодою демонструють такі показники: Кабінет міністрів України виконав 70% заходів, а також 1% в процесі виконання, Верховна Рада України — 61% заходів виконано, інші органи державної влади виконали 59% заходів.
"Попри повномасштабну війну, ми продовжили активний процес адаптації українського законодавства до права ЄС. Представлений звіт є результатом великої командної роботи міністерств, парламенту та інших органів влади, плануємо і надалі зберігати високу динаміку євроінтеграційних процесів. Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС, ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап — перемовини про членство в ЄС", — зазначила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Нагадаємо, 21 березня Європейський Союз перерахував Україні другий транш допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Відомо, що загальна сума макрофінансового пакета становить 18 млрд євро.
Також повідомлялося, що Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз".
Фото: YVES HERMAN/REUTERS