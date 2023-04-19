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Украина вызывает посла в Беларуси после встречи Лукашенко с Пушилиным

19 апреля 2023 04:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украина вызывает посла в Беларуси после встречи Лукашенко с Пушилиным
Белорусский диктатор предложил "помочь "ДНР". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

МИД Украины вызывает посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины.

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МИД Украины осудило проведение Лукашенко встречи с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.

"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", — говорится в заявлении.

Встреча Лукашенко и Пушилина

На встрече Лукашенко предложил помощь Беларуси в восстановлении и нормализации жизни людей на Донбассе, который находится под оккупацией России. Этот ход может быть рассмотрен как попытка Лукашенко подтвердить свои дружеские отношения с Россией и дать понять, что Беларусь остается верным союзником.

"Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов люди там будут жить. Это 100%. И кормить людей надо" , — сказал Лукашенко.

Напомним, Беларусь еще раз продолжила военные учения, которые продолжаются уже 51 неделю. Конечная дата сейчас — минимум до 24 апреля.

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