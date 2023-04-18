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Лукашенко встретился с главарем "ДНР" Пушилиным: детали

18 апреля 2023 12:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лукашенко встретился с главарем "ДНР" Пушилиным: детали
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), Денисом Пушилиным. 

Об этом сообщает администрация президента Лукашенко.

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На встрече Лукашенко предложил помощь Беларуси в восстановлении и нормализации жизни людей в Донбассе, который на данный момент находится под оккупацией России. Данный ход может быть рассмотрен как попытка Лукашенко подтвердить свои дружеские отношения с Россией и дать понять, что Беларусь остается ее верным союзником.

"Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо", — сказал Лукашенко.

Лукашенко
Встреча Александра Лукашенко и Дениса Пушилина. Фото: Пул Первого

Напомним, что на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске белорусский лидер Александр Лукашенко попросил гарантий того, что Россия будет защищать Беларусь в случае агрессии против нее как свою собственную территорию. 

По словам Лукашенко, этот вопрос был поднят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства и обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. 

Лукашенко также отметил, что западные страны не выполняют своих обязательств по гарантиям безопасности, предоставленным в рамках Будапештского меморандума. Он требует от России полных гарантий безопасности и обещает серьезно обсудить этот вопрос в контексте ситуации, которая сейчас складывается вокруг Беларуси.

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