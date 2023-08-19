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Украина и Швеция детализировали договоренности о совместном производстве CV90

19 августа 2023 17:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина и Швеция детализировали договоренности о совместном производстве CV90
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине. Говорили и о другой сильной шведской машине — самолетах "Грипен".

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

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По словам главы государства, он вместе с президентом Швеции детализировали договоренность о совместном производстве боевых машин CV90 в Украине, локализации производства, ремонтах.

"Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV90 появилась как можно скорее. Наши воины очень хвалят CV90 и благодарны не только за то, что благодаря этим машинам ребята двигаются вперед, но и за то, что CV90 помогают спасать жизнь. Жизнь — это самое ценное", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в ходе переговоров также звучала тема о шведских самолетах "Грипен", которые помогут защитить Украину. Учения наших пилотов на "Грипенах" уже начались.

Также Украина получит 13-й пакет шведской военной помощи. В этот пакет, в частности, входят:

  • боеприпасы для ПВО и боевых машин,
  • запасные части для бронетехники,
  • оборудование для разминирования.

"Для меня большая честь быть сегодня в Швеции, чтобы лично поблагодарить шведский народ, ваше государство, ваше лидерство, Премьер-министра Ульфа Кристерссона, вашу команду за жизненно важную поддержку Украины и наших людей", подчеркнул Президент.

Напомним, 19 августа, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской совершил рабочий визит в Швецию. Глава государства рассказал, что это будут широкие переговоры.

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