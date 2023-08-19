Украина и Швеция детализировали договоренности о совместном производстве CV90

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине. Говорили и о другой сильной шведской машине — самолетах "Грипен".

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Читайте также:

Совместное производство Швеции и Украины CV90

По словам главы государства, он вместе с президентом Швеции детализировали договоренность о совместном производстве боевых машин CV90 в Украине, локализации производства, ремонтах.

"Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV90 появилась как можно скорее. Наши воины очень хвалят CV90 и благодарны не только за то, что благодаря этим машинам ребята двигаются вперед, но и за то, что CV90 помогают спасать жизнь. Жизнь — это самое ценное", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в ходе переговоров также звучала тема о шведских самолетах "Грипен", которые помогут защитить Украину. Учения наших пилотов на "Грипенах" уже начались.

Также Украина получит 13-й пакет шведской военной помощи. В этот пакет, в частности, входят:

боеприпасы для ПВО и боевых машин,

запасные части для бронетехники,

оборудование для разминирования.

"Для меня большая честь быть сегодня в Швеции, чтобы лично поблагодарить шведский народ, ваше государство, ваше лидерство, Премьер-министра Ульфа Кристерссона, вашу команду за жизненно важную поддержку Украины и наших людей", — подчеркнул Президент.

Напомним, 19 августа, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской совершил рабочий визит в Швецию. Глава государства рассказал, что это будут широкие переговоры.