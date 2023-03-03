Україна та Латвія підписали спільну декларацію: що вона передбачає

Зустріч Зеленського з Егілсом Левітсом у Львові

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс, підписали спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Україна та Латвія підписали спільну декларацію

"Ми підписали з Егілсом Левітсом спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що лише з Україною у своєму складі Європейський проєкт стане дійсно довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане дійсно міцним захисником народів Європи та всіх наших спільних цінностей.

Зеленський подякував Левітсу та усьому латвійському народу за підтримку України на шляху інтеграції з Євросоюзом і НАТО.

Нагадаємо, 3 березня Зеленський та Левітс у Львові вшанували пам'ять полеглих військових ЗСУ.

Фото: Офіс Президента