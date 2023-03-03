Украина и Латвия подписали общую декларацию: что она предусматривает
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс подписали совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.
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Украина и Латвия подписали общую декларацию
"Мы подписали с Эгилсом Левитсом совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины", — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что только с Украиной в своем составе Европейский проект станет действительно совершенным. Только с Украиной в своем составе НАТО станет действительно крепким защитником народов Европы и всех наших общих ценностей.
Зеленский поблагодарил Левитса и весь латвийский народ за поддержку Украины на пути интеграции с Евросоюзом и НАТО.
Напомним, 3 марта Зеленский и Левитс во Львове почтили память павших военных ВСУ.
Фото: Офис Президента