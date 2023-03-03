Украина и Латвия подписали общую декларацию: что она предусматривает

Встреча Зеленского с Эгилсом Левитсом во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс подписали совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Украина и Латвия подписали общую декларацию

"Мы подписали с Эгилсом Левитсом совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что только с Украиной в своем составе Европейский проект станет действительно совершенным. Только с Украиной в своем составе НАТО станет действительно крепким защитником народов Европы и всех наших общих ценностей.

Зеленский поблагодарил Левитса и весь латвийский народ за поддержку Украины на пути интеграции с Евросоюзом и НАТО.

Напомним, 3 марта Зеленский и Левитс во Львове почтили память павших военных ВСУ.

Фото: Офис Президента