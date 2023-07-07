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Украина и Чехия подписали меморандум о военно-техническом сотрудничестве

7 июля 2023 13:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина и Чехия подписали меморандум о военно-техническом сотрудничестве
Подписание меморандума украинской и чешской сторонами. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля приехал с официальным визитом в Чехию. В рамках рабочей поездки 7 июля между украинской и чешской сторонами был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Сообщается, что меморандум подписали министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин и первый заместитель министра обороны Чешской Республики Франтишек Шульц.

"Целью этого Меморандума является поддержка военно-технического сотрудничества, приложение совместных усилий к поддержке проектов по производству вооружений и боеприпасов и других проектов оборонной промышленности, реализуемых оборонными компаниями в Украине и Чешской Республике путем различных форм партнерства", — говорится о целях меморандума.

Также отмечается, что в ближайшее время в Украину прибудет делегация Чехии. Цель поездки — развитие договоренностей, достигнутых украинской и чешской сторонами.

 

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Процесс подписания меморандума в Чехии. Фото: ОП

Напомним, в ходе встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой глава украинского государства отметил важность дальнобойного оружия и объяснил, для чего оно нужно Украине.

Добавим, что Чехия передаст Украине вертолеты и 100 тысяч единиц амуниции. Также страна примет участие в обучении украинских пилотов на F-16.

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