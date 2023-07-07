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У Нідерландах визнали Голодомор геноцидом українського народу, — Зеленський

7 липня 2023 09:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Нідерландах визнали Голодомор геноцидом українського народу, — Зеленський
Володимир Зеленський з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом українського народу. Таке рішення для України є дуже важливим.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Підтримка Нідерландів

"Називати речі своїми іменами — це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в нашій боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу", — наголосив Зеленський. 

Скриншот допису

Визнання парламентом Словаччини

Раніше Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Українська влада подякувала за відповідне рішення.

Нагадаємо, палата громад парламенту Великої Британії ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення ухвалено одноголосно.

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