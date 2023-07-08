Україна стурбована переговорами США з Росією: у чому проблема

Президент США Джо Байден та Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Україна висловила стурбованість через зустріч колишніх американських посадовців із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Українські чиновники занепокоєні, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО.

Про це заявив представник української влади у коментарі NBC News.

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Як повідомляє видання, в Києві "уважно стежать за публікаціями та коментарями щодо таємної зустрічі", а також за повідомленнями про те, що "подібні кулуарні консультації між громадянами США та Росії відбувалися в інших частинах світу".

Зазначається, що, "враховуючи час появи цих матеріалів у ЗМІ напередодні Вільнюського саміту, виникає питання, чи не пов'язана якимось чином жорстка позиція Вашингтона щодо запрошення України до НАТО".

Тим часом один з учасників зустрічі, колишній президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаас заявив, що "такі зустрічі — це розмови, а не переговори, і всі учасники говорять лише за себе".

Нагадаємо, 8 липня Португалія підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО.