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Португалія підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО

8 липня 2023 15:42
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Португалія підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час розмови ухвалили Спільну декларацію, в якій однозначно засуджується тривала збройна російська агресія проти України. Португалія підтримала вступ України до НАТО. 

Про це йдеться на сайті Офісу Президента

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Декларація про підтримку членства України в НАТО

У декларації йдеться, що "Португалія продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли для цього з’являться відповідні умови".

Це 23 країна, яка підтримала прагнення України щодо вступу в Альянс.

У межах НАТО Португалія продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України, зокрема через посилений Комплексний пакет допомоги НАТО. У координації з членами Альянсу та партнерами країна продовжує надавати підтримку зміцненню спроможності України захищатися та нагадує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки.

"Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід’ємного права на самооборону проти цього незаконного неспровокованого та необґрунтованого нападу, який грубо порушує міжнародне право, включно зі Статутом ООН. Росія повинна негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

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