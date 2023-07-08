Украина обеспокоена переговорами США с Россией: в чем проблема

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Украина выразила обеспокоенность встречей бывших американских чиновников с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Украинские чиновники обеспокоены тем, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО.

Об этом заявил представитель украинской власти в комментарии NBC News.

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Как сообщает издание, в Киеве "внимательно следят за публикациями и комментариями по поводу тайной встречи", а также за сообщениями о том, что "подобные кулуарные консультации между гражданами США и России проходили в других частях света".

Отмечается, что, "учитывая время появления этих материалов в СМИ накануне Вильнюсского саммита, возникает вопрос, не связана ли каким-либо образом жесткая позиция Вашингтона относительно приглашения Украины в НАТО".

Между тем, один из участников встречи, бывший президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас заявил, что "такие встречи — это разговоры, а не переговоры и все участники говорят только за себя".

Напомним, 8 июля Португалия подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО.