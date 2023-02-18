Украина надеется получить приглашение в НАТО летом, — Стефанчук
Украина ожидает получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе уже в этом году. Этот вопрос уже активно обсуждается на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом заявил глава украинского парламента Руслан Стефанчук в эфире марафона "Єдині новини".
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По словам Руслана Стефанчука, Украина ожидает получить приглашение на вступление в Альянс на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.
"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в Альянс", — сказал он.
Кроме того, председатель Верховной Рады рассказал, что этот вопрос уже активно обсуждается на полях Мюнхенской конференции безопасности.
Как известно, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.
Ранее о вероятном вступлении Украины в Альянс говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности. По его словам, это станет возможным после завершения войны.
Кроме того, 21 февраля в Брюсселе впервые пройдет заседание Украины, НАТО и ЕС.