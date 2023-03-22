Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Денис Шмигаль та делегація Ради зовнішньої політики Парламенту Данії

Сьогодні, 22 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з делегацією Ради зовнішньої політики Парламенту Данії на чолі з Мікеелем Острупом Єнсеном. Вони обговорили проєкти відновлення України.

Про це повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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"Внесок Данії у зміцненні нашої обороноздатності — визначний. Подякував за формування вже дев’ятого пакета озброєння для України під час зустрічі з делегацією Ради зовнішньої політики Парламенту Данії на чолі з Мікеелем Острупом Єнсеном", — розповів Шмигаль.

Він наголосив, що Україна цінує приєднання данських партнерів до танкової коаліції та розраховує, що вони стануть також частиною повітряної коаліції.

"Обговорили також проєкти відновлення. Данія взяла патронаж над Миколаєвом, і маємо вже перший реалізований проєкт — відновлення водопостачання в місто. Крім того, у межах Фонду на підтримку України, що становить 7 млрд данських крон, передбачено підтримку бізнес-ініціатив. Це дозволить залучити данські компанії до відбудови України", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із представниками профільних відомств розширення пропускної здатності західного кордону. В уряді розглядають можливість запуску нових пунктів пропуску.

Також ми писали, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, спрямовані на покращення соціальної політики в Україні. Одним із таких кроків є розширення кола осіб, які можуть отримати спеціальний ваучер на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання.