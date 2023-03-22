Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль
Сегодня, 22 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с делегацией Совета внешней политики Парламента Дании во главе с Микеэлем Острупом Йенсеном. Они обсудили проекты восстановления Украины.
Об этом сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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"Вклад Дании в укрепление нашей обороноспособности — выдающийся. Поблагодарил за формирование уже девятого пакета вооружения для Украины во время встречи с делегацией Совета внешней политики Парламента Дании во главе с Микеэлем Острупом Йенсеном", — рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что Украина ценит присоединение датских партнеров к танковой коалиции и рассчитывает, что они станут частью воздушной коалиции.
"Обсудили также проекты восстановления. Дания взяла патронаж над Николаевом, и уже есть первый реализованный проект — восстановление водоснабжения в город. Кроме того, в рамках Фонда в поддержку Украины, который составляет 7 млрд датских крон, предусмотрена поддержка бизнес-инициатив. Это позволит привлечь датские компании к восстановлению Украины", — добавил Шмыгаль.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с представителями профильных ведомств расширение пропускной способности западной границы. В правительстве рассматривается возможность запуска новых пунктов пропуска.
Также мы писали, что Кабинет Министров Украины принял решения, направленные на улучшение социальной политики в Украине. Одним из таких шагов является расширение круга лиц, которые могут получить специальный ваучер на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение.