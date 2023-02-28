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Україна подала заявку до Ради керуючих МАГАТЕ

28 лютого 2023 11:21
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Герман Галущенко взяв участь у неформальній зустрічі профільних міністрів енергетики і транспорту ЄС
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Україна подала офіційну заявку і висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ. Герман Галущенко попросив європейських колег підтримати українську заявку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Український міністр на зустрічі в ЄС

Очільник Міненерго Герман Галущенко взяв участь у неформальній зустрічі міністрів енергетики і транспорту країн ЄС.

Галущенко подякував Євросоюзу за черговий пакет санкції проти росії.

"Настав час іти далі і запроваджувати санкції проти Росатому, який прикриває ядерний тероризм російського режиму і спонсорує російську армію. Ми вітаємо рішення Фінляндії, Болгарії та Чехії відмовитися від співпраці з росією в ядерній галузі і закликаємо інших партнерів наважитися на цей крок", — наголосив український міністр.

Галущенко на зустрічі міністрів ЄС

Заявка в МАГАТЕ

Також Герман Галущенко заявив, що Україна подає заяву до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки.

Він закликав європейських колег приєднатися до обговорення цього питання, а також закликав підтримати українську заявку.

Галущенко оголосив українську заявку в МАГАТЕ

Нагадаємо, що у січні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Фото: Міненерго

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