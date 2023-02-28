Україна подала заявку до Ради керуючих МАГАТЕ
Україна подала офіційну заявку і висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ. Герман Галущенко попросив європейських колег підтримати українську заявку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
-
"Сподіваюся, противником Тайсона буде Усик": промоутер про наступний бій Ф'юрі
-
Стало відомо, яка кількість людей щодня покидають Херсонщину
-
У російській Адигеї впав невідомий літальний апарат: подробиці
-
Брежнєва та Меладзе продають розкішний маєток під москвою: сума угоди
-
В Одесі сьогодні не видаватимуть ID-картки: в чому причина
-
ПриватБанк бореться за повернення 4,3 млрд грн боргу ексвласниками: деталі справи
-
Антирекорд на Херсонщині: за добу ворог завдав 119 обстрілів
-
Експерт побачив зміни в діях російських сил ППО
-
Жодної надії: що лікарі порадили родині госпіталізованої зірки фільму "Перл-Харбор"
-
У Санкт-Петербурзі підняли в небо винищувачі через НЛО
Український міністр на зустрічі в ЄС
Очільник Міненерго Герман Галущенко взяв участь у неформальній зустрічі міністрів енергетики і транспорту країн ЄС.
Галущенко подякував Євросоюзу за черговий пакет санкції проти росії.
"Настав час іти далі і запроваджувати санкції проти Росатому, який прикриває ядерний тероризм російського режиму і спонсорує російську армію. Ми вітаємо рішення Фінляндії, Болгарії та Чехії відмовитися від співпраці з росією в ядерній галузі і закликаємо інших партнерів наважитися на цей крок", — наголосив український міністр.
Заявка в МАГАТЕ
Також Герман Галущенко заявив, що Україна подає заяву до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки.
Він закликав європейських колег приєднатися до обговорення цього питання, а також закликав підтримати українську заявку.
Нагадаємо, що у січні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
Фото: Міненерго