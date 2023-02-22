Блокування ротації МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: коментар МЗС рф

Марія Захарова

Росія, яка фактично заблокувала ротацію представників моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), висловила "глибоку стурбованість" з приводу цієї ситуації. Представники Агентства перебувають на ЗАЕС з вересня 2022 року.

З відповідним коментарем виступила офіційна представниця МЗС росії Марія Захарова.

Заява МЗС рф

"Глибоку стурбованість викликає ситуація з ротацією представників моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на постійній основі на Запорізькій АЕС з вересня 2022 року", — зазначається у повідомленні.

При цьому Захарова звинуватила ООН у зриві ротації.

"У період з 7 по 18 лютого Департамент ООН з питань охорони та безпеки тричі без будь-яких виразних пояснень зривав ротацію фахівців МАГАТЕ на ЗАЕС. Нові дати призначалися за два-три дні, хоча забезпечення гарантованого безпечного заїзду міжнародних експертів потребувало значного часу для комплексної підготовки з нашого боку. Жодної уточнюючої інформації про причини зміни маршруту місії не надавалося", — заявила вона.

Захарова наполягає, що запропонований представниками ООН альтернативний маршрут є небезпечним, і пересування ним було пов'язане із серйозними ризиками для життя та здоров'я співробітників міжнародної організації.

За її словами, міноборони росії відправило з цього приводу ноту Департаменту ООН з питань охорони та безпеки та висловило "своє нерозуміння та крайню тривогу зайнятою цим Департаментом позицією, що перешкоджає перебування фахівців МАГАТЕ на станції".

"Якщо заміну фахівців МАГАТЕ не буде здійснено і цього разу, вважатимемо дії Департаменту ООН з питань охорони та безпеки цілеспрямованою акцією щодо навмисного перешкоджання роботі місії Агентства на ЗАЕС", — заявила представниця МЗС рф.

При цьому вона назвала "провокаційною" заяву МЗС України від 19 лютого про те, що саме росія блокує проведення ротації.

Нагадаємо, раніше МЗС України заявило, що військові росії блокують ротації співробітників МАГАТЕ з Запорізької атомної електростанції. В Україні наголошують, що такі дії є грубим порушенням міжнародних норм права та закликають світову спільноту відреагувати.