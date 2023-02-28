Украина подала заявку в Совет управляющих МАГАТЭ
Украина подала официальную заявку и выдвинула свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ. Герман Галущенко попросил европейских коллег поддержать украинскую заявку.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
-
Стало известно, какое количество людей ежедневно покидают Херсонщину
-
В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат: подробности
-
Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк под москвой: сумма сделки
-
В Одессе сегодня не будут выдавать ID-карты: в чем причина
-
ПриватБанк борется за возврат 4,3 млрд грн долга эксвладельцами: детали дела
-
Антирекорд в Херсонской области: за сутки враг нанес 119 обстрелов
-
Эксперт увидел изменения в действиях российских сил ПВО
-
Никакой надежды: что врачи посоветовали семье госпитализированной звезды фильма "Перл-Харбор"
-
В Санкт-Петербурге подняли в небо истребители из-за НЛО
-
Почти весь доход банковской системы разделили 10 банков, — Оpendatabot
Украинский министр на встрече в ЕС
Глава Минэнерго Герман Галущенко принял участие в неформальной встрече министров энергетики и транспорта стран ЕС.
Галущенко поблагодарил Евросоюз за очередной пакет санкции против России.
"Пора идти дальше и вводить санкции против Росатома, который прикрывает ядерный терроризм российского режима и спонсирует российскую армию. Мы приветствуем решение Финляндии, Болгарии и Чехии отказаться от сотрудничества с россией в ядерной отрасли и призываем других партнеров решиться на этот шаг", — подчеркнул украинский министр.
Заявка в МАГАТЭ
Также Герман Галущенко заявил, что Украина подает заявление в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы.
Он призвал европейских коллег присоединиться к обсуждению этого вопроса, а также призвал поддержать украинскую заявку.
Напомним, что в январе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Фото: Минэнерго