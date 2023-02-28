Украина подала заявку в Совет управляющих МАГАТЭ

Герман Галущенко принял участие в неформальной встрече профильных министров энергетики и транспорта ЕС

Украина подала официальную заявку и выдвинула свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ. Герман Галущенко попросил европейских коллег поддержать украинскую заявку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Украинский министр на встрече в ЕС

Глава Минэнерго Герман Галущенко принял участие в неформальной встрече министров энергетики и транспорта стран ЕС.

Галущенко поблагодарил Евросоюз за очередной пакет санкции против России.

"Пора идти дальше и вводить санкции против Росатома, который прикрывает ядерный терроризм российского режима и спонсирует российскую армию. Мы приветствуем решение Финляндии, Болгарии и Чехии отказаться от сотрудничества с россией в ядерной отрасли и призываем других партнеров решиться на этот шаг", — подчеркнул украинский министр.

Заявка в МАГАТЭ

Также Герман Галущенко заявил, что Украина подает заявление в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы.

Он призвал европейских коллег присоединиться к обсуждению этого вопроса, а также призвал поддержать украинскую заявку.

Напомним, что в январе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Фото: Минэнерго