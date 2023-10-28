Україна почала консультації про гарантії безпеки зі ще однією європейською державою

Перемовини української та нідерландської сторін на Мальті. Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Сьогодні, 28 жовтня, українська переговорна група на чолі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком продовжує консультації з Нідерландами на Мальті. Обговорення стосується укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

Про це повідомив Андрій Єрмак.

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За дорученням Президента України Володимира Зеленського на полях третьої зустрічі радників з національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті розпочалися консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії відповідно до Спільної декларації про підтримку України.

До української переговорної групи увійшли: Андрій Єрмак, його заступники Ігор Жовква та Андрій Сибіга, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький і радники Олександр Бевз і Дарія Зарівна.

Нідерланди стали шостою державою після США, Великої Британії, Канади, Японії, Франції та першою з країн, що не входять до G7, з якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

"Узгодили план подальших дій на найближчу перспективу щодо підготовки до укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії", — написав Єрмак.

Двосторонні консультації з Нідерландами стосувалися співпраці у військовій сфері, питання економічної відбудови України, спільних зусиль щодо притягнення російського агресора до відповідальності, а також санкційного тиску та використання конфіскованих активів.

Перемовини щодо Формули миру

На Мальті розпочалася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру. На ній представлені понад 65 держав.

Андрій Єрмак зазначив, що дипломатичні зусилля України дають результати: міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Підтвердженням цього є велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі.

"Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", — додав керівник Офісу Президента.

Він наголосив, що над реалізацією Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, з кожним місяцем працює все більше держав світу з усіх континентів.

Нагадаємо, Китай вирішив утриматися від участі у зустрічі радників з питань безпеки на Мальті. На цій зустрічі, в якій понад 55 держав планують обговорити мирний план України, беруть участь країни Великої сімки, а також такі держави, як Катар, Південна Африка, Індія та Туреччина.